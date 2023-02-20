القبض على 4 أشخاص بتهمة الاتجار في العملة بالقاهرة 

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وأسفرت تلك الجهود عن الآتي:-

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار في العملة

- ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية».

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

- ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية».

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.