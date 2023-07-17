«س وج».. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد للتموين

تقترب الهيئة القومية للبريد من تطبيق منظومة الكارت الموحد الجديد والذي يعمل على توحيد مجموعة من الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت خدمات حكومية أو خدمات مصرفية، عبر كارت واحد فقط ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة، كما يضم الكارت خدمات صرف السلع التموينية والخبز المدعم.

منظومة الكارت الموحد الجديد

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن منظومة الكارت الموحد الجديد، وما سيشمله من خدمات، وموعد تطبيقه، وفقًا للمعلن من وزارة التموين والهيئة القومية للبريد ومحافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة تشهد تطبيق الكارت الموحد كالتالي:

** ما هو الكارت الموحد الجديد؟

- هو كارت ذكي يضم مجموعة من الخدمات المقدمة للمواطنين الحاملين له.

** ما المطلوب للحصول على الكارت الموحد؟ وما هي أماكن الحصول عليه؟

- يتمّ الحصول عليه من مكاتب البريد في المحافظات التي سيتم تطبيقها فيه، والمطلوب هو فتح المواطن لحساب بريد.

** ما هي الخدمات المقدمة على الكارت الموحد للمواطن؟

- يوجد عدة خدمات أولية سيتم تطبيقها على الكارت الموحد تشمل خدمات البريد وصرف السلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي كتجربة أولى، فيما يضاف للكارت فيما بعد خدمات صرف المعاشات والسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، مع دراسة استخدامه في المواصلات.

** هل معني أن الكارت سيضم صرف الخبز والسلع هو إلغاء بطاقة التموين؟

- لن يؤدي الكارت إلى إلغاء بطاقة التموين، ويستمر صرف الخبز والسلع من خلال الكارت أو بطاقة التموين كالمعتاد.

** هل الحصول على الكارت وصرف الخدمات به إجباريا؟

-لا، الحصول على الكارت اختياريًا لمن يرغب من المواطنين، وليس إجباريا.

** متى يتم تطبيق الكارت الموحد؟

- من المتوقع تطبيقه في نطاق شهر أغسطس المقبل، فور انتهاء الهيئة القومية للبريد من الخطوات النهائية للمنظومة.

* أين سيتمّ تطبيقه؟

- محافظة بورسعيد هي أول محافظة سيتم تجربة فيها الكارت الموحد، باعتبارها أول محافظة انتهت من ميكنة منظومة التأمين الصحي بها.