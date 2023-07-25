حبس تاجر مخدرات بتهمة حيازة 100 طربة حشيش في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر الجزئية، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ضُبط بحوزته 100 طربة حشيش حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بالجدول الأول أم لا.

المتهم له معلومات جنائية ضبط حال استقلاله سيارة

وكشفت التحقيقات، عن أنّ المتهم له معلومات جنائية، وضبط بحوزته 10 كيلوجرامات مخدرات، وكمية من عقار الترامادول المخدر، وطبنجة، وعدد 2 خزينة، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر.

تعرف على عقوبة الاتجار في المخدرات

وقال المحامي أيمن علي، الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.