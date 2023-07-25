خريطة قطع المياه في سوهاج اليوم.. تستمر لـ4 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، قطع المياه اليوم الثلاثاء، في عدة أماكن تابعة للمركز بناءً على الإشارة الواردة من شبكة مياة طهطا، للغسيل الدوري للشبكة، لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، مواعيد قطع المياه لمدة 4 ساعات اليوم، ابتداءً من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وذلك في مدينة طهطا والقرى التابعة لها.

نصائح عند قطع المياه اليوم

وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه، بتخزين المياه خلال فترة الانقطاع لقضاء احتياجاتهم، أو توفير مورد بديل خاصة أصحاب المصالح الخدمية والمخابز والمستشفيات.

وأفاد مركز طهطا، بأنه يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى والمقترحات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن طريق الإتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، أو التوجه لمقر خدمة العملاء بفرع شركة مياه الشرب بمدينة طهطا.