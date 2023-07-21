قطع المياه 3 ساعات في بني سويف اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن عدة مناطق في مدينة بني سويف العاصمة، بسبب أعمال الصيانة والقيام بأعمال ربط خط مستشفى الصدر.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة المياه، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى قطع المياه بمناطق حي الزهور ومستشفى الصدر والمطحن، ابتداء من الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، وحتى الثانية صباح السبت، لمدة 3 ساعات.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة وذلك بسبب أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية.

تدبير سيارات مياه نقية

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية والمصانع تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

التطهير الدائم وصيانة محطات المياه

وأكدت الشركة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.