قطع وضعف ضخ المياه اليوم في محافظتين بالصعيد.. اعرف المواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع وضعف المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل شركات المياه والصرف بالمنيا وأسوان لتنفيذ أعمال الصيانة.

مدة وأماكن انقطاع المياه بمحافظة المنيا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه بمركزي مغاغة والعدوة، بدءً من الواحدة ظهر اليوم «الجمعة» وحتى العاشرة من مساء الغد لافتة إلى أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال اصلاح خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة مياه الصعايدة قطر 800 مم.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر المنشور المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

سبب ضعف المياه عن المناطق بأسوان

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ضعف المياه عن منطقة السيل الجديد، والسيل الريفي، اعتباراً من الساعة 9 من مساء اليوم الجمعة وحتى التاسعة من صباح الغد لمدة 12 ساعة مشيرة إلى أن سبب ضعف ضخ المياه، تنفيذ أعمال تركيب محبس أمام مخبز الشرطة بالسيل.