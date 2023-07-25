ريهام الشبراوي تشيد ببرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»: مكتسب جديد لسيدات مصر

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، يعكس حالة الاهتمام التي طالما أظهرتها الأكاديمية، فيما يتعلق بحقوق وقضايا المرأة، إذ تحرص بشكل مستمر وممنهج، على حصد المزيد من المكتسبات لسيدات المجتمع المصري بكل شرائحها.

ريهام الشبراوي: المرأة المصرية قادرة على القيادة وحسن التصرف

وأضافت «الشبراوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأكاديمية ترفع من قدر المرأة على كل المستويات، بشكل يبرهن على قدرة المرأة المصرية على حسن القيادة والتصرف والتنفيذ، كأحد أهم أركان العمل في الجمهورية الجديدة، وهو نهج محمود من الأكاديمية، ويتيح مزيد من الفرص الواعدة أمام المرأة المصرية، من أجل مزيد من التقدم وإفادة المجتمع المصري.

وأكدت أن حضور العديد من الوزراء، وإبداء الحكومة كل هذا القدر من الاهتمام، فضلا عن اهتمام أكاديمية التدريب ببرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، يعد نجاحا غير مسبوق، يعطي دفعة قوية من أجل ضمان أفضل المخرجات، وفي توقيتات قياسية، فضلا عن أن حضور الوزراء، سيعطي الفرصة لكل منهم، بأن يفيد من خلال وزارته هذا البرنامج، ويعمل على تنميته وتطويره.

المرأة قادرة على تحقيق أفضل الأهداف

وحول سؤالها هل المرأة المصرية قادرة على قيادة المناصب القيادية بشكل احترافي؟ أوضحت «الشبراوي»، أن في ظل وجود المساعي القوية والجهود المكثفة من الحكومة المصرية، وبفضل الاهتمام منقطع النظير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية، وفي ظل وجود هذا الاهتمام العلمي الممنهج من أكاديمية التدريب بسيدات مصر، المؤكد أن المرأة ستكون قادرة على تحقيق أفضل الأهداف المرجوة منها على كل الأصعدة، وإفادة المجتمع من خبراتها.

ولفتت إلى أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت تتمتع بخبرات كبرى على المستويات التنفيذية والتعليمية والأكاديمية والسياسية والاقتصادية، وحتما ستكون قادرة على إضافة المزيد من النجاح خلال الفترة المقبلة.