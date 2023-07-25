436 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم «البعبع» في دور السينما أمس

استطاع الفنان أمير كرارة أن يحقق أمس بدور العرض 436 ألف جنيه بفيلمه الأخير «البعبع»، ويواصل تحقيق الإيرادات بدور العرض، إذ احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الموجودة حالياً بموسم الصيف، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم البعبع بدور العرض

حافظ الفنان أمير كرارة على إيرادات فيلمه الأخير البعبع، إذ أن الفيلم يدور في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية البعبع الرئيسية التي يجسدها أمير كرارة، وقد بذل كرارة في ذلك الفيلم مجهودا كبيرا حتي يخرج بهذا الشكل لجمهوره، وساعده في نجاح الفيلم طاقم العمل الذي معه.

يفاجئ أمير كرارة خلال أحداث الفيلم بظهور أبناء له دون علمه بشكل غير متوقع، ويحاول أن يبعدهم عن طريقه بمساعدة ياسمين صبري التي يقابلها صدفة.

أبطال فيلم البعبع

يجمع فيلم البعبع بين عدد من الأبطال منهم الفنان أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وتحت قيادة المخرج حسين المنباوي .