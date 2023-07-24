558 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم «البعبع» في دور العرض أمس

استطاع الفنان أمير كرارة بالتعاون مع الفنانة ياسمين صبري أن يحق إيرادات قدرت بـ558 ألف جنيه من خلال فيلمه الأخير «البعبع»، الذي يتمّ عرضه بدور العرض، ومن المقرر أن يكمل المنافسة في موسم الصيف المقبل.

إيرادات فيلم البعبع لـ أمير كرارة

فيلم البعبع لـ أمير كرارة استطاع أن يحافظ على مكانته واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي، إذ يجسد أمير كرارة دور زعيم عصابة، يهرب من بعض العصابات التي تهاجمه، ويحاول أن يحصل على الأموال بعد بيع الآثار، ولكنه يفاجئ بظهور أبناء له دون علمه بشكل مفاجئ، ويحاول أن يبعدهم عن طريقه بمساعدة ياسمين صبري التي يقابلها صدفة.

واختار الفنان أمير كرارة أن ينافس بموسم عيد الأضحى بفيلم البعبع، خاصة أنه يعتمد على الأكشن، وهو ما تعود الجمهور عليه من أمير كرارة.