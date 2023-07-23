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627 ألف جنيه إيرادات فيلم «البعبع» بالسينمات خلال 24 ساعة

كتب:

هبة أمين
12:42 م | الأحد 23 يوليو 2023
أمير كرارة بطل فيلم البعبع

أمير كرارة بطل فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع إيرادات في شباك تذاكر السينما بـ626 ألف و918 جنيه خلال 24 ساعة، وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما، وفي المركز الأول جاء فيلم بيت الروبي بإيرادات أكثر من مليون و400 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة بنحو 35 مليون جنيه، على مدار نحو 3 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما، وجاءت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي بإيرادات تتجاوز 106 مليون جنيه على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقررالتوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد تقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، بخلاف طفلين يزعمان أنه والدهما، وتحدث للجميع مواقف وأزمات ومطارادت غير متوقعة، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق والإثارة.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة  أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

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بقلم هبة أمين