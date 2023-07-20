482 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ 481 ألف و845 جنيها، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ويتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس تتجاوز مليون جنيه.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم البعبع الـ 33 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى في الأسابيع الثلاثة الماضية، وكسر فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز حاجز الـ 100 مليون جنيه.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.