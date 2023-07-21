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686 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما خلال يوم واحد

كتب:

هبة أمين
11:06 ص | الجمعة 21 يوليو 2023
أبطال فيلم البعبع- تعبيرية

أبطال فيلم البعبع- تعبيرية

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ685 ألفا و389 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وجاء في المركز الثاني قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، فيما جاء في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس تتجاوز مليون و600 ألف جنيه.

إيرادات فيلم البعبع

تجاوزت حصيلة فيلم البعبع بطولة أمير كرارة حاجز 35 مليون جنيه على مدار 3 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما، وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز 105 ملايين جنيه على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة  أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع ويقوم بدوره أمير كرارة، رجلًا يعيش في عالم الإجرام والبلطجة، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته عندما يجد أمامه طفلًا وطفلة يزعمان بأنه والدهما، وتتبدل حياته يلتقي بفتاة لا يعرفها تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق.

 

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بقلم هبة أمين