شواطئ العين السخنة مصيف لكل الميزانيات: سعر الدخول يبدأ من 50 جنيها

تُعد العين السخنة من أشهر المصايف في مصر، وتقع على ساحل البحر الأحمر، وتتميز بجمالها الطبيعي وأسعارها المتفاوتة التي تناسب جميع الميزانيات.

وتختلف أسعار مصايف العين السخنة حسب الموقع والمستوى والمساحة، حيث تبدأ أسعار إيجار الليلة في الشاليهات من 800 جنيه حتى6000 جنيها بحسب المكان وتميزه والخدمات التي تقدمها الجهة التي تدير المصيف، وهناك من الشاليهات الذى يبلغ سعره خلال الليلة الواحدة 10 آلاف جنيه، بحسب تصريحات أحمد عبد الحميد، أحد السماسرة.

ووتدل مؤشرات الأسعار والعروض والتي تطرحها القرى السياحية والفنادق عبر حساباتها إلى أن الأسعار تكاد تكون مستقرة كما كانت فى العام الماضي، وتقدم معظم المصايف عروض خاصة لصيف 2023

وتختلف مصايف اليوم الواحد في الشواطئ الشعبية، وغيرها من المصايف الاخرى حيث يبدأ سعر دخول تلك الشواطئ من 50 جنيها للفرد حسب الاحتياج له خلال اليوم من كراسي وشمسيات، ومطالب أخرى.

ويضيف سمير محمد الورداني أحد أصحاب شركات السياحة، أن أسعار مصيف العين السخنة في محافظة السويس تختلف بين القرى السياحية والمنتجعات والشاليهات والفنادق، والتي ترتفع أسعارها وتتحدد وفقاً للخدمات التي تقدمها لرواد المصيف أو المكان، من مبيت ووجبات وخدمات متنوعة لقضاء أوقات جيدة، وتقدم عدد من الأماكن عروض خاصة للعام الحالي أعلنت عنها عبر مواقعها على شبكة التواصل الاجتماعي.