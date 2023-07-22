الحالة الصحية لـ19 مصابا بحادث انقلاب ميكروباص على طريق العين السخنة

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى، استقبل اليوم 19 مصابا، بينهم 9 أطفال، بالإضافة إلى وفاة شخصين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «القطامية - العين السخنة»، وجرى خضوعهم لبروتكول العلاج المقرر لمثل هذه الحوادث.

الحالة الصحية لـ 19 مصابا بحادث ميكروباص العين السخنة

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحالة الصحية والتقرير الطبي للمصابين كالاتي

1 - علياء محمد سعيد، 5 سنوات مقيمة طموه محافظة الجيزة ومصابة باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة

2- كيان محمد سعيد 9 شهور مقيمة بمحافظة الجيزة طموه ومصابة باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

1- فاطمة رمضان بيومي، 25 عاما مقيمة بمحافظة الجيزة طموه وإصابتها جرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

4 - مصطفي سمير جمعه 37 عاما ومصاب بجرح متهتك بالكتف الأيمن وسحجه عميقه بالظهر

5- عمر مصطفي سمير 5 سنوات مقيم بمحافظة الجيزة طموه، ومصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

6 - أشرقت أحمد رمضان بيومي، سنتين، مصابة بجرح قطعي بالرأس واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

7- أحمد رمضان بيومي محمد 30 عاما، مقيم بالجيزة طموه، ومصاب باشتباه كسر بضلوع الصدر والأنف وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

8- جنات محمد سعيد 6 سنوات، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

9- عبدالله أحمد رمضان، 7 سنوات مقيم بالجيزة طموه ومصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

10- إيمان احمد رمضان، 5 سنوات مقيم بالجيزة طموه مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

11- إيمان عبد الحميد عبد الموجود، 50 عاما مقيمة بالجيزة طموه ومصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

وتابع المصدر أن التقرير الطبي لباقي المصابين كالاتي

12 - محمد رمضان بيومي 32 عاما مقيم بالجيزة طموه مصاب لسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

13- رمضان بيومي محمد 73 عاما، ومقيم بالجيزة طموه والاصابة اشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح متفرقة بالوجه والجسم

14-فاطمة عاشور خليل 28 عاما، مقيم بالجيزة طموه، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالوجه والجسم

15- ياسين محمد رمضان 5 سنوات، مقيم بالجيزة، ومصاب بجروح متفرقة بالجسم

16- رمضان محمد رمضان 6 سنوات، مصاب بجرح قطعي متهتك بالرأس وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

17- أميرة رمضان بيومي 45 عاما مقيمة بالجيزة طموه ومصابة، باشتباه كسر بالفخذ والحوض ونزيف داخلي بالبطن.

18- سيد أبو الغيط علي 31 عاما مقيم بالجيزة طموه مصاب باشتباه كسر بضلوع الصدر والساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

19 ياسمين رمضان طه 45 عاما مقيمة بالجيزة طموه ومصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالجسم.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العين السخنة

وشهد «طريق القطامية - العين السخنة» اتجاه السخنة، اليوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص، رقم «ق ج »9859، قد وقع في الكيلو 40 ووقوع إصابات ووفيات تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة