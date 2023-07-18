مصرع 4 في سقوط أحجار من سيارة نقل على ملاكي بطريق «السويس - العين السخنة»

لقي 4 أشخاص مصرعهم في سقوط أجسام صلبة وأحجار من سيارة نقل على سيارة ملاكي بطريق «السويس - العين السخنة»، أمام شركة المصرية للأسمدة، اتجاه العين السخنة، وجار نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس ورفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم.

بلاغ بحادث سير

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات المارة على طريق «السويس - العين السخنة» بوقوع حادث سقوط أحجار من سيارة نقل على أخرى ملاكي، أمام شراكة المصرية للأسمدة، ووجود إصابات ووفيات.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس.

وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها قوة تأمين الطرق، بوقوع حادث انقلاب وسقوط حجارة محاجر من سيارة نقل تحمل رقم «ط ص ج 4381» على سيارة ملاكي رقم «أ ج ف 6824»، أثناء سيرها على طريق «العين السخنة - السويس»، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص.