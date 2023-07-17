أسماء 8 مصابين في تصادم سيارتين على طريق «العين السخنة - القطامية»

أكد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ استقبل 6 مصابين في حادث تصادم سيارتين ملاكي، على طريق «القطامية - العين السخنة»، وتم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وتسكين كل حالة وفقاً لما تحتاجه من علاج.

أسماء المصابين في الحادث

وأوضح المصدر الطبي بمستشفى السويس العام، أن أسماء المصابين في الحادث كالتالي:

1- سامية محمود هاشم، 71 عاما، مقيمة في مدينة 6 أكتوبر، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر والضلوع وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

2- نزر مجدي جلال، 13عاما، مقيمة في 6 أكتوبر، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم.

3- ياسين مصطفى فوزي، 12 عاما، مقيم بمدينة 6 أكتوبر، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

4- مصطفى فوزي محمد، 42 عاما، مقيم 6 أكتوبر، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

5- آدم مصطفى فوزي، 8 أعوام، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

6- جنى مصطفى فوزي، عامان، مصابة بجرح قطعي في الوجه ومرحلة ما بعد الارتجاج.

7- حمزة مصطفى فوزي، 5 أعوام، مقيم 6 أكتوير، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

8- شيماء عادل محمود، 34 عاما، مقيمة 6 أكتوبر، مصابة سحجات وجروح وكدمات متفرقة بالوجه والجسم.

وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.