الإنقاذ النهري ينتشل جثتين من نهر النيل في القاهرة

تمكنت رجال الإنقاذ النهري في القاهرة انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

سرعة التحريات حول الواقعة

وقررت النيابة العامة أخذ عينات من الجثمان وإرسالهما إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفي

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية دائرة قسم شرطة قصر النيل، ودفع مدير الإدارة العامة للحامية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه لإدارة الإنقاذ النهري بالتنسيق مع مأمور القسم. انتشلت القوات جثة أحمد.س.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الوقت ذاته تمكنت رجال الانقاذ النهري بالقاهرة، من انتشال جثة شاب يدعى «مصطفى رجب» يبلغ من العمر 26 عامًا، غريق بنهر النيل بمصر القديمة.