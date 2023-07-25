كيفية الاستعلام وشروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023، إضافة إلى خطوات ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023، لكل المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وترصد بوابة «الوطن» في النحو التالي، كل التفاصيل عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023، تتمثل في التالي:

- أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 50 سنة.

- ألا يكون المتقدم سبق له واستفاد من شقق الإسكان الاجتماعي من قبل.

- ألا يزيد دخل الفرد المتقدم على 6 آلاف جنيه في حال كونه أعزبًا.

- ألا يزيد دخل الفرد على 8 آلاف جنيه في حال كونه متزوجًا.

- أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محل العمل أو الإقامة.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وتابع صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، بأنّه يمكن للمتقدم الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنــــــــــا.

- الضغط على مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية.

- كتابة رقم المشروع.

- كتابة بيانات المتقدم «الاسم رباعي، والرقم القومي، ومحل الإقامة، والوظيفة».

- الضغط على استعلام.

- ظهور حال الطلب المتقدم من التخصيص من عدمه مع ذكر السبب.

التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ووضع صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عدة أرقام للتواصل بشأن شقق الإسكان الاجتماعي 2023، من خلال الاتصال على الرقم 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أي خط أرضي.