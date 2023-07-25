97 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الثلاثاء، إذ أوضحت أنها بلغت حتى الآن 97 ألف طالب وطالبة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة التعليم العالي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات، حدثت دليل الطالب لاختبارات القدرات https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات https://youtu.be/PgtkWW9CrSo.

آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات

وأضاف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الثلاثاء بلغ حتى الآن 97 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.