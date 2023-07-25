دليلك لاختيار تخصصات جامعية جديدة.. معلومات عن «الهندسة الطبية الحيوية»

مع التطورات التكنولوجية في العالم، تعمل الحكومة المصرية على مواكبة التطور العالمي، من خلال فتح مجالات للدراسة التي يتطلبها سوق العمل في مصر، ومنها قسم الهندسية الطبية الحيوية جامعة حلوان.

ومع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الكليات التي لها مجالات للعمل في مصر والدول العربية والأجنبية، ونستعرض في التقرير التالي معلومات عن كلية الهندسة الطبية الحيوية، وفقًا لموقع جامعة حلوان.

الهندسة الطبية الحيوية

ويستهدف قسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية الهنسة جامعة حلوان تقديم البرامج الهندسية المتميزة والمتوافقة مع سوق العمل لتنمية البيئة وخدمة المجتمع من خلال البحث العلمي.

ويسعى قسم الهندسة الحيوية الطبية بجامعة حلوان إلى إعداد خريجين مؤهلين في تخصص الهندسة الحيوية الطبية، نظرا لتزايد عدد المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وما يشهده قطاع الصحة والأجهزة الطبية من تطور تكنولوجي هائل وعدم المواكبة المستمرة لهذا التطور وندرة المهندسين في هذا المجال.

مجالات الدراسة فى الهندسة الطبية الحيوية

- هندسة حيوية طبية

- قياسات وأجهزة قياس حيوية طبية

- هندسة إكلينيكية

- إلكترونيات حيوية طبية

- نظم إدارة المستشفيات

- الأنظمة الحيوية الطبية

- المواد الحيوية

- ميكانيكا المواد الحيوية الصلبة

- ميكانيكا المواد الحيوية السائلة

- تصميم المفاعلات الكيميائية

- نظم الإشعاع الضوئي والكاشفات

- التداخل والتشتت الضوئي

- منظومات التصوير الطبي

- فوق الصوتيات الحيوية

- منظومات الأشعة السينية

- منظومات الموجات فوق الصوتية

- منظومات الرنين المغناطيسي

- منظومات التصوير الحراري

- منظومات العلاج الطبيعي

- منظومات الجراحة الكهربائية

- معدات الأجهزة التعويضية

- تحليل النظم البيولوجية

- معدات التحاليل الحيوية

- أنظمة الليزر

- معدات قياس التداخل

- النماذج الطبية والمحاكاة

- التحكم في العمليات الحيوية

ويوجد في قسم الهندسية الحيوية الطبية 3 معامل

معمل الإلكترونيات

يتدرب الطلاب على الطرق المعملية لتوليد الاشارات بأنواعها المختلفة وتحليل طيفها الترددي.

معمل الأجهزة الطبية

يتم تدريب الطلاب على قياس إشارات الجسم الحيوية مثل إشارات رسم القلب، إشارات رسم العضلات.

معمل المشروعات البحثية ومشروعات التخرج

مخصص لكل طلاب القسم للمشاركة في أنشطة المشروعات البحثية ومشروعات التخرج.