قطع المياه عن مدينة قويسنا اليوم.. تعرف على المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو عن مدينة قويسنا من الساعة 5 مساء وحتي الساعة 7 مساء، لإجراء أعمال الصيانة وربط خطوط المياه، في إطار الخطة الدورية، وفق توجيهات المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية.

قطع المياه اليوم في مدينة قويسنا

وفي بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات العامة والخاصة والمحال التجارية وباقي الأنشطة المختلفة التي تحتاج إلي وجود مياه، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك فترة قطع المياه عن مدينة قويسنا والتي تستمر لمدة ساعتين مساء اليوم الثلاثاء.

أسباب قطع المياه عن مدينة قويسنا اليوم

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية، أنّ قطع المياه اليوم في مدينة قويسنا، يأتي في إطار الصيانة الدورية والمستمرة في جمثع مراكز ومدن وقري محافظة المنوفية، مؤكدا أنه يتم عمل الصيانة وغسيل الشبكات وربط الخطوط، لافتا إلى عودة المياه فور الانتهاء من الصيانة اللازمة.

على صعيد متصل، أعلنت شركة مياه المنوفية قطع المياه عن عدد كبير من القرى على مستوى محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء في إطار الخطة الدورية المعلنة للصيانة وغسيل الشبكات علي مستوي المراكز، مشيرا إلى أن مدة الانقطاع ستصل إلى 4 ساعات على أن تكون عودة المياه إلى طبيعتها في الثانية من مساء اليوم.