إصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهما لحادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص ودراجتين ناريتين على طريق شلالات وادي الريان، بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين الثلاثة، وفقدانهم السيطرة على المركبات التي يقودوها فاصطدما معًا، وسقط مستقلو الدراجتين الناريتين أرضًا.

وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية.

حادث تصادم على طريق وادي الريان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجتين ناريتين على طريق وادي الريان، ووجود مصابين.

وأسفر حادث طريق وادي الريان عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة، تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.