مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة و«توك توك» بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و«توك توك»، ظهر اليوم الاثنين، بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على الطريق، فيما أسرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور لاتخاذ اللازم.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و«توك توك» بمنطقة مفارق مركز يوسف الصديق، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بمفارق يوسف الصديق، على الفور، وتبينّ مصرع شخص متأثرًا بإصابته بعدة إصابات ومضاعفات، فضلًا عن إصابة 3 آخرين بإصابات تراوحت بين وبسيطة.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بنفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء كل الإجراءات القانونية.