إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين صباح اليوم الثلاثاء، على طريق قرية فانوس المتفرع من طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة مركز طامية، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا وأصيب الركاب.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة، لمساعدة المصابين في الحادث، كما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة على الفور.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق قرية فانوس بدائرة مركز شرطة طامية، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور الذي وقع قرب طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.