حياة كريمة تطلق حملة تبرع لتسقيف منازل الأسر المستحقة: عشان نحميهم من الحر

مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف محافظات الجمهورية، يعاني البعض من الأهالي ممن يعيشون في منازل بلا أسقف من الاحتماء من أشعة الشمس وموجة الطقس الحارة، لذلك دشنت مؤسسة حياة كريمة مبادرة لتسقيف منازل هذه الأسر المستحقة.

مبادرة تسقيف المنازل

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة تسقيف المنازل عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، قائلة في منشورها: «حرارة الصيف السنادي صعبة، وربنا أكرم أغلبنا ببيت يحميه، لكن ناس تانيه كتير ماعندهومش حتى السقف اللي يعيشوا تحتيه، ويحميهم من حرارة ورطوبة الصيف ويسترهم عن عيون الناس».

طرق التبرع

وناشدت «حياة كريمة» القادرين على التبرع وتوجيه لحملة تسقيف وترميم المنازل للأهالي في أبعد القرى والنجوع، محددة أكثر من طريقة للتبرع، تيسيرا للراغبين على المشاركة في المباردة، والتي جاءت على النحو التالي:

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة من هنــا.

- رسالة نصية على رقم 9509.

- فودافون كاش، وفوري.

- رقم الحساب الموحد لينا في البنوك 45004500.

وتواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي من الأسر في المحافظات والقرى التي تعاني نقص الخدمات الأساسية، من خلال تدشين المشروعات الخدمية والتنموية لهم.