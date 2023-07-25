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إحالة عاطلين متهمين بسرقة طالب في مصر الجديدة إلى المحاكمة

كتب:

حسن سمير
01:04 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة طالب بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وقررت استمرار حبس المتهمان لحين صدور موعد أولي جلسات محاكمتهما.

طالب يستوقفه مجهولان

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله مصاب بجروح قطعية بالجسم، وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم، استوقفه شخصين مجهولين وهدداه بسلاح أبيض «كتر»، وشرعا في سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومته لهما، تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، وتبين أنَّهما شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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