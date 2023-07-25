تجديد حبس المتهم بترويج مخدرات في المرج.. ضبط بـ«هيروين» و«خرطوش»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المرج، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بالجدول الأول أم لا.

500 جرام هيروين وفرد خرطوش

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول»، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت بالقرارات السابقة.

تعرف على عقوبة الاتجار بالمخدرات

وقال أحمد شحاتة، المحامي والخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.