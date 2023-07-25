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حملة أمنية في سوهاج لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

كتب:

محمد بركات
01:17 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دوائر المديرية، أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري - 3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 23 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 19 متهما لـ7 منهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات