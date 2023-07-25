3 قوافل علاجية لدعم 350 مريضًا ضمن الأولى بالرعاية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، جمعية الأورمان، في تنظيم 3 قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي، خلال الأيام القليلة الماضية، لدعم وتوقيع الكشف وتقديم الخدمة الطبية لـ350 مريضًا ومريضة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في مختلف القرى بجميع مراكز محافظة الفيوم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنّ القافلة الأولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مستفيدًا في قرى بحر أبو المير، والسلام، ومعجون، ومنيه الحيط بمركز إطسا، بينما استهدفت القافلة الثانية 86 مريضًا ومريضة من قريتي الشواشنة وقصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، وقرى طبهار والعجميين وسنرو القبلية مركز أبشواي.

وقالت إنّ القافلة الثالثة استهدفت 144 مستفيدًا في قرى الشيخ فضل مركز الفيوم، والمظاطلي مركز طامية، وسنورس مركز سنورس.

عملت على مدار 3 أيام

وأشارت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ القوافل استمرت لمدة 3 أيام متتالية بمستشفى الفيوم الجامعي، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من صدر، وعيون، ومخ وأعصاب، وعظام، وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وباطنة، ومسالك، وأطفال.

رفع المعاناة عن كاهل البسطاء

وأشادت بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدهً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء محافظة الفيوم.

مشروعات خيرية متعددة

من ناحيته أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنّ الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين في المحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.