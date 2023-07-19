قوافل طبية للكشف على المواطنين مجانا في نجع سندل بقنا

أطلقت مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، عدة قوافل الطبية للكشف على المواطنين في نجع سندل بقرية العليقات بمحافظة قنا، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للكشف على المرضى بالقرية، وإجراء كل الفحوصات والتحاليل اللازمة مجانًا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى الحجز أو إجراء العمليات الجراحية المختلفة إلى المستشفيات.

قوافل طبية في قرية نجع سندل بمحافظة قنا

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مديرية الصحة تعمل حاليًا في نجع سندل جنوب قنا، على مدار الساعة، من خلال القوافل الطبية الموجودة، موضحًا أنّ القوافل توفر الكشف والعلاج للمواطنين بشكل مجاني، في إطار اهتمام الدولة ووزارة الصحة، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، بتحسين صحة المواطنين، من خلال القوافلر الطبية والمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأبرزها «100 يوم صحة» و«حياة كريمة».

تخخصات طبية مختلفة

وأكد «راجي»، أنّ جميع المرضى الذين جرى الكشف عليهم في نجع سندل جنوب قنا، حالتهم لا تستدعي التحويل إلى المستشفيات، وجرى الصرف العلاج لهم وفقًا لحالة كل منهم، إذ تضم القوافل عددًا من التخصصات الطبيبة المختلفة مثل (طب الأطفال، القلب، المخ والأعصاب، الباطنة، طب الأسرة).