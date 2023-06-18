أحمد الشهاوي ضيف «التنمية الثقافية» بمركز الإبداع الأربعاء

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، احتفالية خاصة بالشاعر أحمد الشهاوي، احتفالا بمجمل أعماله، في صالون «حديث الأربعاء» بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا، الأربعاء المقبل في السابعة مساء.

ويحاور الشاعر الناقد الدكتور أحمد مجاهد، والناقد الدكتور أحمد عمار، ويدير اللقاء الدكتورة شهد مختار.

معلومات عن أحمد الشهاوي

أحمد الشهاوي شاعر وكاتب صحفي، صدر له العديد من الدواين الشعرية، إلى جانب إصدارات في أدب العشق فلسفة الدين، تُرجمت العديد من أعماله إلى لغات عديدة، من بينها الإنجليزية والتركية والإسبانية وغيرها.

أصدر ديوانه الشعري الأول «ركعتان للعشق» في العام 1988، ثم كتابه الثاني بعنوان «الأحاديث (السفر الأول)» في عام 1991.

كما أصد «الوصايا في عشق النساء» في 2010 م، «أنا من أهوى.. 600 طريق إلى العشق»، 2016، «كن عاشقا»، وصدر له أيضا رواية «حجاب الساحر» في 2022.