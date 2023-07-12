صندوق التنمية الثقافية يعلن الأجندة الأسبوعية بمراكز الإبداع الفني

أعلن صندوق التنمية الثقافية، تفاصيل الأجندة الأسبوعية في الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري بمراكز الإبداع الفني على النحو التالي:

سينما الهناجر:

- صالون «كلام في السينما» للمخرج السينمائي أشرف فايق، بعنوان «المخرج السينمائي وعلاقته وإدارته لأدواته السينمائية لإخراج الفيلم» ويعرض في الفترة من 6 إلى 8 مساء.

قصر الأمير طاز:

- فرقة «تقاسيم عربية بقيادة محمد خيرى» يعرض 6 مساء.

- بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة»

- أمسية ثقافية بالتعاون مع نادى القصة بالتعاون مع طلعت حرب – 5 مساء مركز الإسكندرية للإبداع:

- حفل توقيع كتاب «البحث عن السعادة» للكاتبة الروائية د. ريم بسيوني.

الجمعه 14 يوليو:

قصر الأمير طاز:

حفل فرقة «الخان » بقيادة فادى المغربى، 8 مساء.

قبة الغورى:

- فرقة «نور النبى» الشيخ عبد الله بكير 8 مساء

السبت 15 يوليو:

سينما الهناجر:

- نادي السينما المستقلة عرض فيمي «حجر إيجابي– يوم طلعت له شمس» بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعرض في الفترة من 6 إلى 8 مساء.

بيت المعمار المصري:

- ندوة «نيل القاهرة مصر في بينالي فينيسيا 2023» – يعرض 6 مساء.

مركز جمال عبد الناصر:

- عرض الأراجوز وخيال الظل -6.30 مساء

الأحد 16 يوليو:

بيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك):

- حفل الفنانة دعاء محمد وفرقتها الموسيقية– يعرض 8 مساء

قبة الغورى:

- فرقة «نجوم مصرية» لمصطفى المهدى – يعرض 8 مساء

بيت الشعر العربى (بيت الست وسيلة):

- أمسية شعرية ليلة الشاعر مجدى نجيب 7 مساء

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

- ندوة بعنوان مناقشة ديوان زمزمية شوق مكرر للشاعرة قوت القلوب- يعرض 7 مساء.

الإثنين17 يوليو:

سينما الهناجر:

- نادي سينما المرأة بالتعاون مع المركز القومى للسينما– يعرض من 6 إلى 8 مساء

قبة الغوري:

- فرقة الشيخ حسين البيومى ومجلس الصلاة على النبى- يعرض 8 مساء.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

- ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعى- يعرض 7 مساء.

الإربعاء 19 يوليو:

بيت الشعر العربى (بيت الست وسيلة):

- صالون حكايات العم قطامش- يعرض 7 مساء.

الخميس20 يوليو:

سينما الهناجر:

- عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون- يعرض 6 مساء.

قبة الغوري:

-عرض «المولوية المصرية» بقيادة عامر التونى 7 مساء.