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صندوق التنمية الثقافية يعلن الأجندة الأسبوعية بمراكز الإبداع الفني

كتب:

إلهام الكردوسي
04:30 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
صندوق التنمية الثقافة

صندوق التنمية الثقافة

أعلن صندوق التنمية الثقافية، تفاصيل الأجندة الأسبوعية في الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري بمراكز الإبداع الفني على النحو التالي: 

سينما الهناجر:

- صالون «كلام في السينما» للمخرج السينمائي أشرف فايق، بعنوان «المخرج السينمائي وعلاقته وإدارته لأدواته السينمائية لإخراج الفيلم» ويعرض في الفترة من 6 إلى 8 مساء.

قصر الأمير طاز:

- فرقة «تقاسيم عربية بقيادة محمد خيرى» يعرض 6 مساء.

- بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة»

- أمسية ثقافية بالتعاون مع نادى القصة بالتعاون مع طلعت حرب – 5 مساء مركز الإسكندرية للإبداع:

- حفل توقيع كتاب «البحث عن السعادة» للكاتبة الروائية د. ريم بسيوني.

الجمعه 14 يوليو:

قصر الأمير طاز:

حفل فرقة «الخان » بقيادة فادى المغربى، 8 مساء.

قبة الغورى:

- فرقة «نور النبى» الشيخ عبد الله بكير 8 مساء

السبت 15 يوليو:

سينما الهناجر:

- نادي السينما المستقلة عرض فيمي «حجر إيجابي– يوم طلعت له شمس» بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعرض في الفترة من 6 إلى 8 مساء.

بيت المعمار المصري:

- ندوة «نيل القاهرة مصر في بينالي فينيسيا 2023» – يعرض 6 مساء.

مركز جمال عبد الناصر:

- عرض الأراجوز وخيال الظل -6.30 مساء

الأحد 16 يوليو:

بيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك):

- حفل الفنانة دعاء محمد وفرقتها الموسيقية– يعرض 8 مساء

قبة الغورى:

- فرقة «نجوم مصرية» لمصطفى المهدى – يعرض 8 مساء

بيت الشعر العربى (بيت الست وسيلة):

- أمسية شعرية ليلة الشاعر مجدى نجيب 7 مساء

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

- ندوة بعنوان مناقشة ديوان زمزمية شوق مكرر للشاعرة قوت القلوب- يعرض 7 مساء.

الإثنين17 يوليو:

سينما الهناجر:

- نادي سينما المرأة بالتعاون مع المركز القومى للسينما– يعرض من 6 إلى 8 مساء

قبة الغوري:

- فرقة الشيخ حسين البيومى ومجلس الصلاة على النبى- يعرض 8 مساء.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

- ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعى- يعرض 7 مساء.

الإربعاء 19 يوليو:

بيت الشعر العربى (بيت الست وسيلة):

- صالون حكايات العم قطامش- يعرض 7 مساء.

الخميس20 يوليو:

سينما الهناجر:

- عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون- يعرض 6 مساء.

قبة الغوري:

-عرض «المولوية المصرية» بقيادة عامر التونى 7 مساء.

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مسؤول الملف الثقافي