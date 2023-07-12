صندوق التنمية الثقافية يعلن الأجندة الأسبوعية بمراكز الإبداع الفني
كتب:
إلهام الكردوسي
04:30 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
صندوق التنمية الثقافة
أعلن صندوق التنمية الثقافية، تفاصيل الأجندة الأسبوعية في الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري بمراكز الإبداع الفني على النحو التالي:
سينما الهناجر:
- صالون «كلام في السينما» للمخرج السينمائي أشرف فايق، بعنوان «المخرج السينمائي وعلاقته وإدارته لأدواته السينمائية لإخراج الفيلم» ويعرض في الفترة من 6 إلى 8 مساء.
قصر الأمير طاز:
- فرقة «تقاسيم عربية بقيادة محمد خيرى» يعرض 6 مساء.
- بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة»
- أمسية ثقافية بالتعاون مع نادى القصة بالتعاون مع طلعت حرب – 5 مساء مركز الإسكندرية للإبداع:
- حفل توقيع كتاب «البحث عن السعادة» للكاتبة الروائية د. ريم بسيوني.
الجمعه 14 يوليو:
قصر الأمير طاز:
حفل فرقة «الخان » بقيادة فادى المغربى، 8 مساء.
قبة الغورى:
- فرقة «نور النبى» الشيخ عبد الله بكير 8 مساء
السبت 15 يوليو:
سينما الهناجر:
- نادي السينما المستقلة عرض فيمي «حجر إيجابي– يوم طلعت له شمس» بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعرض في الفترة من 6 إلى 8 مساء.
بيت المعمار المصري:
- ندوة «نيل القاهرة مصر في بينالي فينيسيا 2023» – يعرض 6 مساء.
مركز جمال عبد الناصر:
- عرض الأراجوز وخيال الظل -6.30 مساء
الأحد 16 يوليو:
بيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك):
- حفل الفنانة دعاء محمد وفرقتها الموسيقية– يعرض 8 مساء
قبة الغورى:
- فرقة «نجوم مصرية» لمصطفى المهدى – يعرض 8 مساء
بيت الشعر العربى (بيت الست وسيلة):
- أمسية شعرية ليلة الشاعر مجدى نجيب 7 مساء
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:
- ندوة بعنوان مناقشة ديوان زمزمية شوق مكرر للشاعرة قوت القلوب- يعرض 7 مساء.
الإثنين17 يوليو:
سينما الهناجر:
- نادي سينما المرأة بالتعاون مع المركز القومى للسينما– يعرض من 6 إلى 8 مساء
قبة الغوري:
- فرقة الشيخ حسين البيومى ومجلس الصلاة على النبى- يعرض 8 مساء.
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:
- ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعى- يعرض 7 مساء.
الإربعاء 19 يوليو:
بيت الشعر العربى (بيت الست وسيلة):
- صالون حكايات العم قطامش- يعرض 7 مساء.
الخميس20 يوليو:
سينما الهناجر:
- عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون- يعرض 6 مساء.
قبة الغوري:
-عرض «المولوية المصرية» بقيادة عامر التونى 7 مساء.