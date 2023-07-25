مستشار الرئيس: توجه قومي لإنشاء دليل إرشادات طبية لعلاج الأمراض والوقاية منها

تحدّث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الدراسات الطبية التي أثبتت أنّ المُحليات الصناعية تتسبب في إصابة الإنسان بالسرطان، موضحا أنّ «الحديث حول المُحلي الصناعي كمسبب للسرطان ليس جديدا، ولكن الاحتمالية قد تكون جديدة خاصة مع التجارب، وهناك بالفعل أدوية وأغذية تسبب الإصابة بأمراض السرطان».

هناك معلومات يتم إكتشافها من المريض

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «هناك معلومات يتم اكتشافها من المريض، حول أعراض بعض الأدوية وآثاره الجانبية، ويتم إبلاغ الشركة المنتجة للدواء»، مؤكدا أنّ وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل ستكون وسيطا بين هيئة الدواء المصرية من جانب، والمستشفيات العاملة بمنظومة التأمين الصحي، وحال رصد أي آثار جانبية من الأدوية يتم الإبلاغ لليقظة الدوائية وهي التي تبلغ هيئة الدواء المصرية.

توجه قومي بعمل إرشادات طبية مصرية بمختلف التخصصات

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّه يوجد توجه قومي لعمل إرشادات طبية مصرية بمختلف التخصصات، وهي خطوط استرشادية لعلاج الأمراض المختلفة والوقاية منها.