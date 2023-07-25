للطلاب والخريجين.. كيفية الحصول على التدريب الصيفي من المعهد المصرفي المصري

يبحث طلاب الجامعات والخرجين، عن فرص تدريبية، خلال فصل الصيف، وهو ما تتيحه عدة جهات، وتحديدا لطلاب كليات التجارة والحقوق وغيرها من الكليات المعنية بالعمل داخل البنوك والمؤسسات المالية.

وفي هذا السياق، أعلن المعهد المصرفي المصري، التابع للبنك المركزي، عن إتاحة فرصة للتدريب الصيفي للطلاب والخرجين الجدد، ضمن المنح التي تُقدم لتعليم الطلبة مهارات العمل في البنوك لتأهليهم لسوق العمل بعد تخرجهم من الجامعة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل التدريب الصيفي من المعهد المصرفي المصري للطلاب والخرجين الجدد.

التدريب الصيفي من المعهد المصرفي المصري

ويتطلب التدريب الصيفي عدة اشتراطات ومهارات أبرزها الآتي، وفق المعلن على الموقع الرسمي للمعهد المصرفي المصري على شبكة الإنترنت:

- جميع فرص التدريب المتاحة هي أدوار على مستوى المبتدئين كما أنها فرص تشغيلية وإدارية.

2- التدريب يقدم الدعم الإداري الكافي للمتدرب.

3- التدريب يتيح المشاركة في الأنشطة التشغيلية والوظيفية بعد الاتفاق مع المشرف المباشر.

4- التدريب متاح للطلاب الذين لا زالوا في سنوات الدراسة وكذلك الخرجين.

5- التخصصات المطلوبة في التدريب الصيفي لدى المعهد المصرفي المصري هي (كلية إدارة الأعمال، كلية علوم الكمبيوتر، كلية الألسن، كلية الإعلام).

6- يُشترط لدى المتقدم أن يجيد مهارات اللغة الإنجليزية، حيث إن التدريب يتم بها.

7- يجب على المرشحين المهتمين إرسال سيرتهم الذاتية إلى careers@ebi.gov.eg مع ذكر المسمى وهو التدريب الصيفي من المعهد المصرفي المصري في تبويب الموضوع.