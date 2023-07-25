القبض على 3 أشخاص بحوزتهم حشيش في البساتين.. وضبط مسجل خطر بالشرابية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون وتم ضبط حائزي المواد المخدرة بمنطقتي البساتين والشرابية وبحوزتهم كمية من المخدرات «حشيش وأسلحة بيضاء».

القبض على 3 أشخاص بالبساتين

وفي منطقة البساتين، ألقت الأجهزة الأمنية خلال الحملة، القبض 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض مطواة، و2 هاتف محمول.

ضبط مسجل خطر بالشرابية

كما شملت الحملة منطقة الشرابية، وتمّ القبض على مسجل خطر، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض «كتر»، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيقات بالمضبوطات اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.