أمل سلامة: برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يتوافق مع الجمهورية الجديدة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، من البرامج المهمة التي اعتدنا أن تنفذها الأكاديمية لتأهيل قادة المستقبل لتولي المناصب القيادية، من خلال تطوير طريقة التفكير، وتنمية المهارات والقدرات، بما يتوافق مع أهداف ورؤية الجمهورية الجديدة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن المرأة المصرية حظيت باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، للحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدرتها في المجتمع، مؤكدا أن ما تنفذه الدولة من خطط وإجراءات لتمكين المرأة يتسق مع مواد الدستور، ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية، وضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطنى، وحقها في شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية.

البرنامج يتضمن تنمية المهارات الشخصية والقيادية وإدارة المشروعات

وأشادت النائبة أمل سلامة بمحاور البرنامج والذي يتضمن تنمية المهارات الشخصية والقيادية وإدارة المشروعات والتفكير التصميمي وبناء الدولة وقيام الأمم، فضلا عن محور قضايا المرأة وقصص النجاح من الواقع وكيفية التسويق وإدارة الموارد البشرية، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، ولم يغفل البرنامج محور العلوم السياسية والأمنية والعلاقات الدولية.

كما أشادت بحضور وزيرتي البيئة والثقافة برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، موضحة أن ذلك يعطي دفعة كبيرة للمتدربات باعتبار أن الوزيرات نماذج ناجحة في تولي المناصب القيادية، معربة عن أمنياتها أن تتكرر تلك المشاركات من جانب الوزيرات والنساء اللاتي يتولين مناصب قيادية في الجهاز الإداري للدولة أو قصص النجاح من النساء في العمل العام والخاص.

المرأة قادرة على تجاوز كافة التحديات

وأكدت النائبة أمل سلامة أن المرأة قادرة على تجاوز كافة التحديات والنجاح عند تكليفها بتولي أي منصب قيادي، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية ازداد تمثيل المرأة للمناصب القيادية، بما في ذلك محافظات الوجه القبلي، فهناك دعم كامل من جانب الدولة للمرأة في الصعيد، فضلا عن زيادة نسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها الفتيات.