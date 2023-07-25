انتهاء تدريب 30 شخصا على التفصيل والخياطة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الاهتمام بالشباب من الجنسين والعمل على توفير فرص عمل حقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو ما تبعه توفير دورة تدريبية لـ30 مواطنا على التفصيل والخياطة بهدف فتح أبواب رزق لهم من خلال اكتساب حرفة جديدة يمكن استغلالها في حياتهم.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن مديرية العمل بالإسكندرية نظمت دورة تدريبية على التفصيل والخياطة بالإسكندرية بمحرم بك، في إطار خطة التدريب المهني التي تنتهجها المديرية.

200 ساعة تدريب على التفصيل والخياطة

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم الانتهاء من تدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة بواقع 200 ساعة تدريبية، ولمدة شهرين متتاليين.

دورات تدريبية مجانية

وأشار وكيل المديرية إلى أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضا الوحدة المتنقلة بالإسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التي يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة، كما يتم توفير فرص العمل اللائقة لهم.