ما هو وزن الجنيه الذهب؟.. مصادر توضح طريقة احتساب سعره

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية استقرارا في الأعيرة المختلفة، إضافة إلى سعر الجنيه الذهب، الذي يحظى باهتمام كثير من المواطنين، ووفقا للشعبة العامة للذهب يعد الجنيه الذهب والسبائك من أكثر المصوغات التي يٌقبل عليها المواطنين في الشراء هذه الأيام.

ما هو وزن الجنيه الذهب؟

قالت مصادر في الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن وزن الجنيه الذهب يبلغ 8 جرامات من عيار 21، موضحة أن سعر الجنيه الذهب يتم احتسابه عند البيع والشراء وفقا لسعر الجرام في عيار 21 بعد احتساب المصنعية والضريبة.

الفارق بين سعر الجنيه الذهب عند البيع والشراء

أضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الجنيه الذهب سعره ثابت عند الشراء وفقا لسعر جرام الذهب عيار 21، موضحة أنه بالنسبة لبيع الجنيه الذهب، فيتم الوضع في الاعتبار حساب المصنعية والضريبة وحالة الجنيه وما إذا كان قديما أو محتفظا بمظهر حديث، مشيرة إلى أن الفارق ما بين سعر البيع وسعر الشراء لا يكون مبلغا كبيرا، بل يكون في حدود من 80 إلى 100 جنيه فقط.