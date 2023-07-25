إحالة مخالفات بإدارة بني سويف التعليمية للتحقيق

قرر محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إحالة بعض المخالفات الإدارية بإدارة بني سويف التعليمية، والمتعلقة بشؤون العاملين إلى الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري للتحقيق.

زيارة مفاجئة لإدارة بني سويف التعليمية

وفاجأ وكيل تعليم بني سويف، العاملين بديوان إدارة بني سويف التعليمية، بتواجده منذ الصباح الباكر، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية للتأكد من انضباط العمل.

مخالفات إدارية في إدارة بني سويف التعليمية

ورصد وكيل تعليم بني سويف خلال الزيارة عدد من المخالفات، والتي كانت عبارة عن تأخير بعض العاملين عن المواعيد الرسمية، والغياب والتقصير في أداء العمل، والسلبيات التي رصدتها لجنة المتابعة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري، موجهاً بضرورة إعداد تقرير بتلافي السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجنة المتابعة على وجه السرعة

الاستماع إلى مشاكل ومقترحات العاملين

وخلال زيارته حرص وكيل الوزارة على تفقد الأقسام والمكاتب الإدارية وأجرى حوارًا مع العاملين والمترددين من المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل موجها بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة بأن الزيارة ضمت فريق عمل متكامل تكون من المتابعة والمراحل التعليمية والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري بحضور احمد عزت مدير عام الإدارة

وأكد وكيل تعليم بني سويف على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتكليفات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف بضرورة متابعة العمل داخل دواوين الإدارات والمدارس لتحقيق الانضباط.