مجازاة 3 قيادات في «تعليم بني سويف» لإهمالهم في العمل

قرر محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مجازاة 3 موجهين بقسم المكتبات في المديرية، وذلك لعدم مراعاة الدقة في تسجيل بيانات مسابقة تحدي القراءة العربي.

الخصم يوم من الراتب

وكشفت نتائج التحقيقات عن إنذار وجهته الشؤون القانونية في مديرية التربية والتعليم إلى «م. ف. م» موجه المكتبات، ومجازاة «ع. ر. ع» موجه مكتبات، و«ا. س. ح»، أمين مكتبات بمديرية التربية والتعليم، بخصم يوم من راتب كل منهما، لعدم اتباع الإجراءات السليمة في إجراء مسابقة «تحدي القراءة العربي».

عدم مراعاة الدقة في العمل

كما كشفت التحقيقات، أنهم أهملوا ولم يرعوا الدقة في أداء أعمالهم لعدم إتباع الإجراءات السليمة في إجراء مسابقة «تحدي القراءة العربي» الخاص بتوجيه المكتبات، والسماح لطالبه تدعى «ي. ا. ع» بمدرسة ننا بإدارة أهناسيا التعليمية غرب بني سويف بدخول المسابقة بالرغم من عدم تسجيلها، ومدرستها بالمكتبة لدخول المسابقة، ما ترتب عليه استبعاد الطالبة المذكورة من المسابقة بالوزارة على مستوى الجمهورية.

استئناف امتحانات الدور الثاني ببني سويف

واستئناف مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، عقب الانتهاء من إجازة 23 يوليو، وسط إجراءات تتضمن تحقيق التهوية الكافية للطلاب والمراقبين داخل اللجان، والتأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.