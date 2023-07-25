النائبة رغدة نجاتي تطالب الحكومة بالتوسع في صناعة بدائل الأعلاف

طالبت النائبة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، الحكومة بالبحث عن بدائل لتوفير الأعلاف، والاعتماد على الأعلاف المصنعة، كأحد الحلول لمواجهة أزمة اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض، في ظل التحديات الحالية التي يواجها العالم في ملف الأمن الغذائي.

ضرورة توفير بدائل لتقليل الاستيراد

وشددت النائبة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكثيف الجهود البحثية لإيجاد أفكار وبدائل مختلفة في مجال الإنتاج الحيواني، موضحة أن الأعلاف تأثرت بالعديد من العوامل الخارجية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، والصعوبات التي واجهت سلاسل الإمداد.

وأضافت أن بدائل الأعلاف أصبحت مكونات أساسية في تغذية الحيوانات، وتساهم بقوة في تنمية قطاع الإنتاج الحيواني، موضحة أن بعض الدول استغلتها في إنهاء أزمة نقص الأعلاف، بعدما تحولت إلى معوق للتوسع في الإنتاج الحيواني، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا.

وأكدت أن منتجي الألبان واللحوم والدواجن أصبح عليهم البحث عن طرق لتقليل تكلفة الإنتاج، مع المحافظة على جودة الإنتاج والأوزان، من خلال تحقيق التوازن بين استخدام بدائل الأعلاف الطبيعية والمصنعة.

حملة لتوعية المربين بأهمية الأعلاف المصنعة

وطالبت نجاتي بتنظيم حملة كبيرة لتوعية المربين بأهمية الاتجاه نحو الأعلاف المصنعة، بما يحقق المصلحة العامة، مشددة على أن «الدولة جادة في العمل من أجل زيادة الإنتاج المحلي من محصول الذرة الصفراء والفول الصويا، وكل متطلبات الأعلاف، لكن رغم ذلك ما زالت الفجوة كبيرة بين الإنتاج والاحتياج الفعلي».