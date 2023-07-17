تراجع أسعار الأعلاف بمقدار 1000 جنيه للطن.. ونقيب الفلاحين يوضح السبب

سجلت أسعار الأعلاف تراجعاً ملحوظاً في مختلف الأسواق المصرية، اليوم الاثنين، بمقدار يصل إلى حوالي 1000 جنيه للطن، لتواصل أسعار الأعلاف سلسلة الانخفاضات المتتالية المسجلة خلال الأسبوع الماضي، نتيجة الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف، وفي ظل توقعات قوية بمزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار خامات الأعلاف

وأضاف نقيب الفلاحين أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي تراجع إلى 12300 جنيه، فيما يبلغ سعر طن الذرة الأوكراني 10300 جنيه، كما يبلغ سعر طن القمح الأوكراني 11.5%، حوالي 12250 جنيهاً، والروسي 12300 جنيه، وطن الردة المحلية يبلغ 10300 جنيه، فيما يسجل سعر طن جيلوتين مستورد والمحلي في الأسواق 47500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 21690 جنيها، وطن الناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن العلف النامي 21% نحو 21575 جنيهًا.