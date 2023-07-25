تسليم عقود تمويل لـ200 مشروع ومواد غذائية لـ«الأولى بالرعاية» ببني سويف

شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الاحتفالية التي تم تنظيمها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون بين جمعية الأورمان ومؤسستي حياة كريمة وأبو هشيمة الخير، وإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي، لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بني سويف، بحضور النائب أحمد أبو هشيمة، سلم نائب المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 200 مستفيد بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل مستفيد، منها 15 ألف منحة قرض حسن لا يُسترد، بجانب توزيع ألف كرتونة مواد غذائية، وطن لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي كلمته أكد نائب محافظ بني سويف على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، وبخاصة مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي أثمرت عن زيادة في الإقبال على المشروعات الصغيرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

دور المجتمع المدني في التنمية

وثمّن نائب المحافظ الدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بالجهود الواضحة والملموسة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وبالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، التي تعد ترجمة عملية وتطبيق فعلي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.