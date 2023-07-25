صندوق تحيا مصر ينظم أكبر قافلة للحماية الاجتماعية في الدقهلية

أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، قافلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، ضمن المبادرتين دكان الفرحة وبالهنا والشفا؛ لتوفير الملابس والمواد الغذائية لرعاية أكثر من 4 آلاف أسرة مستحقة، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبمشاركة عدد من قيادات المحافظة.

افتتاح أكبر قافلة للحماية الاجتماعية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان لها، إلى أنّه جرى الافتتاح في إطار اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأسر الأولى بالرعاية في محافظات مصر، والعمل الجاد والمستمر لكل أجهزة الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

استفادة أكثر من 4 آلاف أسرة من «دكان الفرحة»

وأوضحت محافظة الدقهلية أنّ المعرض يستفيد منه ما يزيد على 4 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الدقهلية، إذ يحصلون على المعروضات كهدايا من الصندوق، ووجّهت بضرورة تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنّ قافلة الحماية الاجتماعية من صندوق تحيا مصر معرض «دكان الفرحة»، تستمر لمدة 3 أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ لإتاحة الفرصة للأسر المستهدفة من فئات الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم كهدية من الصندوق.

وأشار إلى أنّ المعرض به 40 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني طهي ومفروشات، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال وأدوات مكتبية متنوعة، و40 طن خضروات ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوزيعها علي الأسر المستحقة ومواعيد المعرض من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء.