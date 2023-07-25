ناقد فني: 30 يونيو كان لها موقف حاسم تجاه الفن والثقافة والمرأة

قال الدكتور محمد سليم شوشة، الكاتب والناقد الفني، إن ثورة 30 يونيو كانت محركا مهما للغاية على المستوى الثقافي في الوطن العربي، وكان لها موقف حاسم ومهم تجاه الفن والمرأة والشباب والأجيال القادمة، إذ أن كل تلك الأفعال مرتبطة ومتصلة بالثقافة، فلم تعد الثقافة بمفهومها الكلاسيكي المحصور على الآدب أو الفكر أو الفن.

تحولات في الثقافة العربية

وأضاف «شوشة»، خلال حواره المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحولا في الثقافة العربية، إذ ان هناك ظروفا سياسية متباينة أنتجت حراكا ثقافيا مختلفا، مشيرا إلى أن الثقافة ليست منحصرة على الأدب أو الفكر بل أيضا الأنشطة الفنية وحالة الموسيقى والغناء وكثير من الأفعال والمنتجات التي تؤثر على العقل الجمعي أو صياغة الوعي.

خطورة الثقافة في تشكيل السياسة

وتابع بأن بعض الدول لديها وعي كبير بخطورة الثقافة في تشكيل السياسة، وهناك مفهوم متمثل في: «ما يحدد شكل السياسة في المستقبل هو حال الثقافة في الوقت الراهن»، وبالتالي هناك تحولات عديدة فلا يمكن أن نغفل ما يحدث من تحول ثقافي في المملكة العربية السعودية أو مصر عقب ثورة 30 يونيو.