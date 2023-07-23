نجل عبدالناصر: صور الزعيم كانت الأيقونة الرئيسية في ثورة 30 يونيو

ثمن المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوالده الراحل الزعيم جمال عبدالناصر، في ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال عبدالحكيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إنه بعد 40 سنة من محاولة تغييب إنجازات عبدالناصر، خرج المصريون في 2013 رافعين صور جمال عبدالناصر، وكانت الأيقونة الرئيسية في ثورة 30 يونيو 2013.

المصريون رفعوا صورة الرئيس السيسي وجمال عبدالناصر

وأضاف: «لما سرق الثورة أعداء جمال عبدالناصر وأعداء مصر، خرج الشعب، ورفع صورة جمال، ولما حسوا بدور الرئيس السيسي، رفعوا صورته إلى جانب صورة عبدالناصر».

ولفت إلى أن «المواءمات والصفقات وصلتنا إن الإخوان سرقوا ثورة 2011، بعدما فشلوا في سرقة ثورة 23 يوليو عام 1952».

رسالة من الابن لوالده

ووجه عبدالحكيم، رسالة لوالده، قائلا: «وحشتنا جدًا، كل الناس اللي حاربت وناضلت من أجلهم أنت موجود في وجدانهم، والتنمية اللي بتحلم بها، هي الرسالة الأساسية للنظام الحالي في مصر».