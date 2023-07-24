وظائف خالية بـ5 جهات حكومية وجامعات.. الحق قبل انتهاء فترة التقديم

أتاحت العديد من المؤسسات والجهات الحكومية وبعض الجامعات فرص عمل للشباب تناسب المؤهل التعليمي الحاصلين عليه، بشروط معينة وبمرتبات مجزية.

وتضمن الوظائف الشاغرة بالمؤسسات والجهات الحكومية الآتي:

وظائف وزارة الماية

متاح 4 وظائف ضمن فئة الوظائف التخصصية القيادية بدرجة مدير عام، وآخر موعد للتقدم لها يوم 25 يوليو، وتفاصيلها على النحو التالي:

مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتحليل الفني والمالي.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون اللجان الوزارية.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجهات التابعة.

مدير عام الإدارة لشؤون المصالح الإيرادية.

وظائف بجامعة عين شمس

وتحتاج عدد 8 أطباء أسنان عن طريق الإعارة، وآخر موعد للتقدم لها يوم 26 يوليو.

وظائف وزارة الموارد المائية والري

متاح 4 وظائف للمهندسين، وآخر موعد للتقدم لها يوم 31 يوليو، وتفاصيلها على النحو التالي:

- مهندس كهرباء ثالث «ج» تعيين.

- مهندس حاسب آلي ثالث «ج» تعيين.

- مهندس ميكانيكا ثالث «ج» تعيين.

- مهندس مدني ثالث «ج» تعيين.

وظائف المركز الثقافي القومي «دار الأوبرا»

متاح 6 وظائف ضمن فئة الوظائف التخصصية القيادية بدرجة مدير عام، وأخر موعد للتقدم لها يوم 23 أغسطس وتفاصيلها على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة العامة لخشبة المسرح.

- مدير عام الإدارة العامة لاكسسوار الفنانين.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للموسيقى والباليه والأوبرا.

- مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة.

- مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

متاح 5 وظائف ضمن فئة الوظائف التخصصية القيادية بدرجة مدير عام، وأخر موعد للتقدم لها يوم 8-8-2023، وتفاصيلها على النحو التالي:

- رئيس الإدرة المركزية للدراسات والبحوث ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث.

- رئيس الإدارة المركزية للمشروعات.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للحفاظ علي الطابع العمراني والطابع المعماري.