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حرائق حول العالم تودي بحياة العشرات بسبب ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية

كتب:

سارة ثروت
04:09 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
حرائق الغابات

حرائق الغابات

تسببت حرائق الغابات في مقتل 34 شخصًا في الجزائر، وإجلاء آلاف السياح من جزيرة رودس اليونانية، بعدما اجتاحت موجة حارة صيفية شديدة مناطق واسعة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة أنباء «رويترز».

حراىق الغابات تقتل 34 شخصا في الجزائر

وتسبب حريق آخر في الإغلاق المؤقت لمطار باليرمو بجزيرة صقلية في جنوب إيطاليا، صباح اليوم، بينما دمّرت عاصفة ليلية الأسطح، وأتلفت الأشجار في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وتسبب الطقس القاسي الذي سيطر على شهر يوليو الجاري في حدوث فوضى بجميع أنحاء الكوكب، إذ حطّمت درجات الحرارة الأرقام القياسية في الصين والولايات المتحدة وجنوب أوروبا، ما أدى إلى اندلاع حرائق الغابات ونقص المياه، وارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

درجات حرارة قياسية

وارتفعت درجات الحرارة إلى 47.6 درجة مئوية، خلال الساعات القليلة الماضية، في بعض أجزاء شرق صقلية، اقترابًا من أعلى مستوى لدرجات الحرارة في أوروبا عند 48.8 درجة مئوية، وكشفت دراسة علمية، أجراها فريق من العلماء، أنّه لولا تغيُّر المناخ بفعل الإنسان، لكانت أحداث هذا الشهر أفضل.

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بقلم سارة ثروت