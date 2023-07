حرائق حول العالم تودي بحياة العشرات بسبب ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية

تسببت حرائق الغابات في مقتل 34 شخصًا في الجزائر، وإجلاء آلاف السياح من جزيرة رودس اليونانية، بعدما اجتاحت موجة حارة صيفية شديدة مناطق واسعة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة أنباء «رويترز».

وتسبب حريق آخر في الإغلاق المؤقت لمطار باليرمو بجزيرة صقلية في جنوب إيطاليا، صباح اليوم، بينما دمّرت عاصفة ليلية الأسطح، وأتلفت الأشجار في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين.

(Algeria) - People Flee To Beaches For Safety From Wildfires In Algeria, 25 People Reportedly Dead#shuttletvnews pic.twitter.com/wz5niHhKDM