حرائق حول العالم تودي بحياة العشرات بسبب ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية

تسببت حرائق الغابات في مقتل 34 شخصًا في الجزائر، وإجلاء آلاف السياح من جزيرة رودس اليونانية، بعدما اجتاحت موجة حارة صيفية شديدة مناطق واسعة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة أنباء «رويترز».

حراىق الغابات تقتل 34 شخصا في الجزائر

وتسبب حريق آخر في الإغلاق المؤقت لمطار باليرمو بجزيرة صقلية في جنوب إيطاليا، صباح اليوم، بينما دمّرت عاصفة ليلية الأسطح، وأتلفت الأشجار في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين.

(Algeria) - People Flee To Beaches For Safety From Wildfires In Algeria, 25 People Reportedly Dead#shuttletvnews pic.twitter.com/wz5niHhKDM — ShuttleTV (@shuttletvnews) July 25, 2023

وتسبب الطقس القاسي الذي سيطر على شهر يوليو الجاري في حدوث فوضى بجميع أنحاء الكوكب، إذ حطّمت درجات الحرارة الأرقام القياسية في الصين والولايات المتحدة وجنوب أوروبا، ما أدى إلى اندلاع حرائق الغابات ونقص المياه، وارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

درجات حرارة قياسية

وارتفعت درجات الحرارة إلى 47.6 درجة مئوية، خلال الساعات القليلة الماضية، في بعض أجزاء شرق صقلية، اقترابًا من أعلى مستوى لدرجات الحرارة في أوروبا عند 48.8 درجة مئوية، وكشفت دراسة علمية، أجراها فريق من العلماء، أنّه لولا تغيُّر المناخ بفعل الإنسان، لكانت أحداث هذا الشهر أفضل.