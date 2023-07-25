إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق الدولي بمدخل مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، لعمل الإسعافات الأولية وحُرر محضرا بالواقعة.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار العام، 7 أشخاص مصابين بجروح، جراء تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، وجارِ عمل الإسعافات الأولية وتحرير المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 7 أشخاص، وجارِ تحديد هوية المصابين وتقرير الحالة الصحية الخاصة بهم، بعد الاطمئنان على حالتهم والتأكد من استقرارها وخضوعهم للعلاج اللازم بالمستشفى.