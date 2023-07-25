«معلومات الوزراء» يناقش التحولات الديموجرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة التاسعة من سلسلة جلسات «المنتدى الفكري»، حول التحولات الديموجرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل السكاني، بهدف الخروج بتوصيات لدعم متخذ القرار على صعيد معالجة متطلبات القضية السكانية خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الجلسة، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، افتراضيًا، والدكتور حسين عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والدكتورة هبة نصار، الخبيرة في مجال اقتصاديات الصحة، افتراضيًا، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور ماجد قابيل، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور سامح السحرتي، الخبير في السياسات الصحية بالبنك الدولي، ودولت شعراوي، الخبيرة بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تضاعَف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل المرتبة الـ 14 عالميًّا

وأشار المشاركون، إلى تضاعَف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل المرتبة الـ14 عالميًّا من حيث عدد السكان، وأكدوا أنّ الاستمرار في خفض معدلات الإنجاب الكلي يعزّز قدرة مصر على دفع الجهود التنموية، وعرضوا مجموعة من الرؤى والأفكار للمساهمة في تحسين العمل على الصعيد السكاني.